В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом информирует Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

"На последней отчетной неделе на полуострове применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в Республике Крым в 18 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 27 групп, в 8 школах закрыты 14 классов. В Севастополе в 10 школах закрыты 17 классов, в 15 дошкольных образовательных учреждениях – 24 группы", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.