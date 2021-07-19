Новости Крыма

В Крыму из-за перегруза сети происходят аварийные отключения света

19 июля 2021, 12:00Общество

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Жара и повышенные нагрузки на сеть приводят к локальным аварийным отключениям света, специалисты фиксируют резкий рост потребления электрической энергии. Об этом информируют в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго". "На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1266 МВт (для сравнения максимальное потребление 17 июня – 979 МВт). Причиной служат одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов", – сообщили на предприятии. Больше всего увеличились нагрузки в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе. В результате перегрузок происходят точечные технологические нарушения в сетях и отключения света. Так, вечером 17 июля из-за перегрузок в Симферополе без электричества остались 2,9 тысяч человек, в Евпатории – более 1,2 тысяч абонентов. Подача энергии была возобновлена в кратчайший срок.

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