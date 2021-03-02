В Крыму "КамАЗ" протаранил легковушку и рейсовый автобус: есть жертвы

На автодороге Симферополь-Саки-Евпатория произошло ДТП с участием грузового автомобиля, легковушки и автобуса, в результате которого один человек пострадал и один погиб. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в УГИБДД МВД России по Республике Крым.

"Около 9:20 на автодороге Симферополь-Саки-Евпатория, в районе поворота на Химпоселок (Саки), водитель автомобиля Peugeot, по предварительным данным, совершал левый поворот, когда его протаранил ехавший следом грузовик "КамАЗ", водитель которого не выбрал безопасную скорость. В результате удара легковое авто вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с пассажирским автобусом "Эталон", в котором находилось три пассажира и водитель. В результате столкновения "КамАЗ" выехал за пределы проезжей части и перевернулся, автобус выехал в кювет на обочине. Пострадал пассажир "Эталона", а водитель Peugeot погиб на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – расскаали в региональном ГИБДД.