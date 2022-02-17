Новости Крыма

В Крыму "ковидный" коечный фонд занят на 80%

17 февраля 2022, 15:21Общество

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На сегодняшний день в Республике Крым развернуто более трех тысяч коек для больных коронавирусом. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

"Общий коечный фонд для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в настоящее время увеличен до 3 121 коек, из которых 2 405 для взрослых и 391 – для детей, и занят на 80%", – сказал замминистра здравоохранения. При этом он напомнил, что осенью 2021 года для стационарного лечения больных COVID-19 в республике было развернуто более пять тысяч коек.

По словам замминистра, сейчас большая часть больных коронавирусом проходит амбулаторное лечение.

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