В Крыму Ленина хотели арестовать

22 апреля – 151 год со дня рождения вождя мирового пролетариата. Так получилось, что живому Ленину в Крыму побывать не удалось. Зато увековечили его здесь на разный лад. …Весной 1917 года газеты активно освещали бурную деятельность Ленина в Петрограде и они же распускали слухи о прибытии его в ту или иную губернию.

Если и было место на Крымском полуострове, которое могло интересовать вождя большевиков, то это Севастополь, где базировался Черноморский флот. Оданко о планах такой поездки неизвестно. Зато эсеры, в то время "дирижировавшие" настроениями на флоте, слухи о скором появлении Ленина подогревали. И даже действовали на опережение, ввергая обывателей в панику. В Ялту на случай, если Ленин десантирует на полуостров именно там, даже улетела телеграмма: "Делегатское собрание Черноморского флота, гарнизона и рабочих постановило всеми имеющимися средствами не допустить приезда Ленина в Севастополь".