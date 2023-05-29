В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов

В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма.

Помощь спасателей потребовалась жителям Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского районов.

Специалисты откачали воду из подвала частного дома в селе Тополи Бахчисарайского района.

"Спасатели оказали помощь в ликвидации последствий подтопления, а также в извлечении вещей с низменных участков подвала и придомовой территории. Пострадавших нет", – указали в пресс-службе.