В Крыму мать арестована по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына

Обвинение в убийстве четырехлетнего мальчика, тело которого обнаружили в Щелкино, предъявлено матери ребенка, суд заключил женщину под стражу. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, в одном из домов в городе Щелкино на востоке Крыма было обнаружено тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранами. Было возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в убийстве задержана мать мальчика. Ей предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд заключил женщину под стражу", – сообщили в ведомстве.