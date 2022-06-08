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В Крыму мать арестована по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына

08 июня 2022, 09:34Происшествия в Крыму

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Обвинение в убийстве четырехлетнего мальчика, тело которого обнаружили в Щелкино, предъявлено матери ребенка, суд заключил женщину под стражу. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, в одном из домов в городе Щелкино на востоке Крыма было обнаружено тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранами. Было возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в убийстве задержана мать мальчика. Ей предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд заключил женщину под стражу", – сообщили в ведомстве.

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