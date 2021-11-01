Новости Крыма

В Крыму мечеть раздает бесплатные кислородные концентраторы

01 ноября 2021, 14:38Общество

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Пациенты, крайне нуждающиеся в кислородных концентраторах, могут взять их в безвозмездное временное пользование в центральной мечети Белогорска.

Как сообщил РИА Новости Крым председатель местной религиозной общины Абляким Азизов, за экстренной помощью можно обращаться в любое время суток.

"Сейчас для передачи нуждающимся доступны три мощных концентратора – их приобрели неравнодушные предприниматели Белогорска. Мы понимаем, что в больницах сейчас заполнен коечный фонд, поэтому многим приходится лечиться на дому. И если у человека вдруг падает сатурация, а нужного оборудования нет, – в такой экстренной ситуации можно обратиться к нам", – сообщает Азизов.

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