Новости Крыма В Крыму многодетный отец регулярно пытался насиловать маленькую дочь

В Крыму многодетный отец регулярно пытался насиловать маленькую дочь В Крыму отца пятерых детей приговорили к 14 годам колонии строгого режима за многократные попытки изнасиловать 9-летнюю дочь. Об этом информиреует пресс-служба Нижнегорского районного суда. Следователи выяснили, что 42-летний мужчина минимум пять раз пытался надругаться над собственным ребенком. Но на помощь ребенку приходили то мама, то старшая сестра. "Для реализации своего преступного умысла мужчина выбирал разные места в разное время суток: дневное, когда дома никого не было, либо ночное – когда семья уже спала, под разными предлогами, вводя дочь в заблуждение относительно своих действий, пользовался её беспомощным состоянием", – сказано в материалах суда. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

