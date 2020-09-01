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В Крыму многодетный отец регулярно пытался насиловать маленькую дочь

В Крыму многодетный отец регулярно пытался насиловать маленькую дочь

Сегодня, 09:48Новости

В Крыму отца пятерых детей приговорили к 14 годам колонии строгого режима за многократные попытки изнасиловать 9-летнюю дочь. Об этом информиреует пресс-служба Нижнегорского районного суда.

Следователи выяснили, что 42-летний мужчина минимум пять раз пытался надругаться над собственным ребенком. Но на помощь ребенку приходили то мама, то старшая сестра. "Для реализации своего преступного умысла мужчина выбирал разные места в разное время суток: дневное, когда дома никого не было, либо ночное – когда семья уже спала, под разными предлогами, вводя дочь в заблуждение относительно своих действий, пользовался её беспомощным состоянием", – сказано в материалах суда.

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