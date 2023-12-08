В Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФ

В семи регионах России на выборах президента страны будет применяться голосование на придомовых территориях и в отдаленных местах, Крым и Севастополь также изъявили желание применять эту форму. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы голосования", – цитирует главу Центризбиркома РИА Новости.

По ее словам, первая дополнительная форма – голосование избирателей на территориях и в местах, пригодных и оборудованных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Вторая форма – голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.