В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15–20%, что станет откликом собственников объектов размещения на новые требования законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава отделения Гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская.

По словам Марнопольской, ожидаемое повышение цен на отдых в Крыму этим летом связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года.

Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов. Поднимать цены сейчас, пока идет раннее бронирование, вряд ли будут, считает специалист.