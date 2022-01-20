Новости Крыма

В Крыму морпехи тренируются отражать атаку десанта противника

20 января 2022, 16:10Общество

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В Крыму прошло двустороннее учение морских пехотинцев Черноморского флота, которые тренировались оборонять морское побережье, отражая атаку морского десанта условного противника. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты ЧФ отработали скрытное перемещение и в ходе маневренной обороны огнем отразили высадку морского десанта", – говорится в сообщении.

Тактико-специальное учение прошло на полигоне "Опук" в Крыму в рамках плановой боевой подготовки флота, уточнили в ведомстве.

Для этого в указанный район полуострова одна часть подразделений прибыла маршем, а другая – морем, совершив переход на большом десантном корабле "Саратов" и отработав высадку на необорудованное побережье.

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