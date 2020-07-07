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В Крыму мотоциклист наехал на 14-летнего мопедиста

В Крыму мотоциклист наехал на 14-летнего мопедиста

07 июля 2020, 14:26Новости

В Красногвардейском районе проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. О том, что в столкновении мотоцикла и мопеда пострадал 14-летний подросток, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. Выяснилось, что мотоциклист, двигаясь на мотоцикле Yamaha-X, не рассчитал боковой интервал до мопеда Honda-Dio, на котором впереди него ехал мальчик, и наехал на него. В результате столкновения оба водителя получили травмы.

Сотрудники ГИБДД МВД республики напомнили, что за управление транспортным средством без права управления предусмотрена админответственность в виде штрафа от пяти до 15 000 рублей. Если же несовершеннолетний ребенок младше 16 лет, то ответственность за него несут родители, которые допустили нарушение ребенком правил дорожного движения.

Особенно это касается периода летних каникул. В случае, если ребенок попадает даже в незначительное ДТП, его травмы могут быть тяжелее, чем у взрослого.

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