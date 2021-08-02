В Крыму "мусорных" платежек не досчитались почти 100 тысяч человек

Глава Республики Сергей Аксенов назвал работу крымских муниципалитетов по уборке территорий неудовлетворительной. Об этом он сообщил в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ.

"С точки зрения покоса, уборки, подбора мусора вокруг контейнерных площадок – работа неудовлетворительная в большинстве муниципальных образований. Развод с утра не производится, уборка, которая, самое позднее, должна заканчиваться в 7-8 утра, не производится", – рассказал Аксенов.

Он пообещал лично контролировать качество уборки и покоса травы в городах и селах.