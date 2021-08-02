В Крыму мужчина пойдет под суд за "траву" и грибы

44-летний симферополец пойдет под суд за распространение марихуаны и галлюциногенных грибов. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры РК.

По данным следствия, мужчина приобрел у неустановленного продавца около 600 граммов марихуаны, а также плодовые тела грибов, содержащие наркотическое средство псилоцин. Наркотики мужчина упаковал в полимерные пакеты для последующего незаконного сбыта и хранил в в своем авто "Daewoo Gentra".

"Действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю, наркотики изъяты из незаконного оборота. Прокуратура РК утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.