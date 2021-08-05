В Крыму мужчина пойдет под суд за жестокое убийство сожительницы

Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в жестоком убийстве сожительницы. Как отметили в ведомстве, преступление он совершил в 2019 году.

В декабре 2019 года жители Евпатории обратились с заявлением о пропаже 32-летней родственницы, которая долгое время не выходила на связь. Им было известно лишь то, что женщина в последнее время вела асоциальный образ жизни и проживала с каким-то мужчиной в Сакском районе. Следователям удалось найти сожителя пропавшей. При осмотре жилища они обнаружили улики, которые говорили о том, что в отношении женщины было совершено преступление. Мужчина дал признательные показания.