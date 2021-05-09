Новости Крыма В Крыму мужчина провалился в четырехметровый подвал

В Крыму мужчина упал в четырехметровый подвал, пришлось вызывать спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. В два часа ночи дежурные крымского МЧС получили сообщение о том, что в селе Скворцово Симферопольского района нужна помощь специалистов. Мужчина упал в подвал частного дома глубиной четыре метра и не мог выбраться сам. На место случившегося послали дежурную смену из четырех спасателей. "Сотрудники "КРЫМ-СПАС" с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения организовали подъем мужчины на поверхность ", – сообщили в МЧС Крыма. Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

