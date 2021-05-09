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В Крыму мужчина провалился в четырехметровый подвал

Сегодня, 12:08Происшествия в Крыму

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В Крыму мужчина упал в четырехметровый подвал, пришлось вызывать спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В два часа ночи дежурные крымского МЧС получили сообщение о том, что в селе Скворцово Симферопольского района нужна помощь специалистов. Мужчина упал в подвал частного дома глубиной четыре метра и не мог выбраться сам. На место случившегося послали дежурную смену из четырех спасателей. "Сотрудники "КРЫМ-СПАС" с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения организовали подъем мужчины на поверхность ", – сообщили в МЧС Крыма. Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования.

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