В Крыму мужчина пытался украсть колбасу

В Севастополе правоохранители задержали керчанина, подозреваемого в краже колбасной продукции из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Инцидент произошел накануне в одном из севастопольских магазинов. По тревоге на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, один из недобросовестных покупателей решил незаконно присвоить себе приглянувшийся товар из ассортимента отдела с колбасной продукцией.

"Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия одного из посетителей, находившегося у стеллажа с колбасой. Мужчина прятал товар к себе под одежду", – сообщили в ведомстве.