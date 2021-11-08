Новости Крыма

В Крыму мужчина пытался украсть колбасу

08 ноября 2021, 10:37Происшествия в Крыму

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В Севастополе правоохранители задержали керчанина, подозреваемого в краже колбасной продукции из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Инцидент произошел накануне в одном из севастопольских магазинов. По тревоге на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, один из недобросовестных покупателей решил незаконно присвоить себе приглянувшийся товар из ассортимента отдела с колбасной продукцией.

"Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия одного из посетителей, находившегося у стеллажа с колбасой. Мужчина прятал товар к себе под одежду", – сообщили в ведомстве.

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