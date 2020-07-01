В Крыму мужчина убил знакомого, оскорбил судью и угрожал прокурору

В Севастополе мужчина, убивший знакомого, оскорбивший судью и угрожавший прокурору попытался оспорить вынесенный приговор, однако проиграл и останется за решеткой.

По сообщению прокуратуры Севастополя, в августе 2018 года в селе Водное мужчина вступил в конфликт со своим знакомым, во время которого нанес оппоненту пять ударов ножом в грудную клетку. После он скрылся с места преступления, однако был задержан силовиками. Во время процесса он демонстрировал неуважение к суду и другим участникам разбирательства, угрожал прокурору расправой.

В итоге, во время пересмотра приговора коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что мужчина не заслуживает снисхождения и оставила решение суда в силе. Таким образом, гражданин проведет 11,6 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 50 000 рублей.