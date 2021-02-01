Новости Крыма

В Крыму мужчина украл из магазинов технику на полсотни тысяч рублей

01 февраля 2021, 11:10Происшествия в Крыму

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Симферополец украл из магазинов электротехники смарт-приставки на 50 тысяч рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что 47-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Он полностью признал свою вину и сообщил , что в магазинах пользовался невнимательностью продавцом и выносил технику, не оплатив. Затем мужчина продавал похищенное имущество на местных рынках за небольшие суммы и тратил выручку на собственные нужды. Сейчас задержанный находится под домашним арестом. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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