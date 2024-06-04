В Крыму мужчина упал с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции

В крымском поселке Николаевка мужчина госпитализирован после падения с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма.

Сообщение о происшествии поступило операторам накануне в 14.20. На место вызова выехали спасатели дежурной смены симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС".

"По прибытии выяснилось, что мужчина по неосторожности сорвался с обрыва высотой около 7 метров и упал на обломки железобетонных конструкций. Спасатели совместно с медработниками оказали ему первую помощь", – сказано в сообщении.

Далее, на жестких носилках, обеспечив их страховку при помощи альпинистского снаряжения, спасатели эвакуировали мужчину из труднодоступного места и доставили к карете скорой помощи.