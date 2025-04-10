Новости Крыма В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника

На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, передают в "Крымавтодор". Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна. "Восточно-западный обход города Симферополя, все перевалы. Там тоже круглосуточный мониторинг состояния дорожной поверхности", – уточняют в пресс-службе. По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

