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Новости Крыма

В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника

10 апреля 2025, 12:20Общество

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На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, передают в "Крымавтодор".

Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна.

"Восточно-западный обход города Симферополя, все перевалы. Там тоже круглосуточный мониторинг состояния дорожной поверхности", – уточняют в пресс-службе.

По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено.

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