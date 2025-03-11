В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского правительства.

"Учения будут проводиться 14 марта с 10:00 до 18:00 на территории села Ореховка по ул. Клубная", – сказано в сообщении.

По информации районной администрации, во время учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на въезд и выезд из села.

Правоохранители просят сохранять жителей и гостей района сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, а также доверять проверенным источникам информации.