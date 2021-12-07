В Крыму на дистанционное обучения перешли 95 классов

На дистанционное обучение в связи с COVID-19 переведены 85 классов, еще 10 – по причине сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в крымском мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

"У нас из-за COVID-19 переведены на дистанционное обучение 85 классов, по ОРВИ – 10. В основном болеют взрослые, дети в меньшей степени", – сообщила она.

Также на карантин по коронавирусной инфекции закрыты 15 групп в дошкольных учреждениях и семь групп по ОРВИ. Она напомнила, что карантин по острым респираторным заболеваниям вводится при условии, что болеют не менее 20% детей.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе на дистанционный режим обучения переведен 21 класс, соответствующее решение принято из-за выявления очагов коронавируса в образовательных учреждениях.