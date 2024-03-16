В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки

На избирательном участке № 517 в Ялте произошел инцидент. Об этом рассказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

"Женщина 1946 года рождения попыталась использовать зеленку для того, чтобы испортить бюллетени. К счастью, ей это сделать не удалось, КОИБ остался в рабочем состоянии, как и не пострадали бюллетени в нем", – сказал он.

По его словам, правоохранительные органы ведут работу, данные действия подпадают под действие статьи 141 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

"Во избежание того, чтобы кто-то каким-то образом мог вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, вчера было принято решение, я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках республики представители правоохранительных органов имели возможность досматривать все те большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", – сказал Малышев.