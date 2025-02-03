В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей

Более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году, рассказал в понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"В этом году в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" будет выделено 836,6 млн рублей на улучшение систем питьевого водоснабжения и водоподготовки", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".