Новости Крыма В Крыму на пожарах спасены два человека

Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, рассказали в пресс-службе республиканского глава МЧС России. В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров. "На месте пожара был спасен 64-летний мужчина. В ликвидации огня принимали участие 1 отделение 24-й пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении. А в поселке Аграрное Симферопольского района загорелась электрощитовая в гараже на территории частного дома. Площадь пожара составила 5 "квадратов". В ликвидации последствий возгорания задействовали одно отделение пожарно-спасательной части. Пострадал один человек, его передали медикам. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

