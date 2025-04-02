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Новости Крыма

В Крыму на пожарах спасены два человека

Сегодня, 11:41Общество

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Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, рассказали в пресс-службе республиканского глава МЧС России.

В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров.

"На месте пожара был спасен 64-летний мужчина. В ликвидации огня принимали участие 1 отделение 24-й пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

А в поселке Аграрное Симферопольского района загорелась электрощитовая в гараже на территории частного дома. Площадь пожара составила 5 "квадратов". В ликвидации последствий возгорания задействовали одно отделение пожарно-спасательной части. Пострадал один человек, его передали медикам.

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