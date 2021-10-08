Новости Крыма

В Крыму начали включать отопление

08 октября 2021, 14:35Общество

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Все объекты теплоснабжения Крыма готовы к старту отопительного сезона, "Крымтеплокоммунэнерго" приступает к их запуску. Об этом информирует пресс-служба МинЖКХ Крыма.

В пятницу в ходе совещания с профильным министром Сергеем Донцом все филиалы ресурсоснабжающего предприятия доложили о готовности объектов к старту отопительного сезона – как социальных, так и многоквартирного жилого фонда.

"С 8 октября предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" приступает к запуску всех объектов теплоснабжения. Администрации муниципальных образований выпускают постановление о начале отопительного сезона по многоквартирному фонду. После этого начнется подключение", – сообщили в профильном министерстве.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне глава Республики Сергей Аксенов поручил срочно начать в Крыму отопительный сезон, он подчеркнул, что речь идет не только о социальных учреждениях, но и о многоквартирных домах, в которых уже тоже холодно.

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