Новости Крыма

В Крыму начались учения артиллеристов ЧФ по обороне побережья

14 января 2022, 13:42Общество

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В Крыму в полевых условиях начались учения с применением противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота по обороне побережья от атак с моря. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Боевые расчеты проведут комплексное тактико-специальное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей", – отмечается в сообщении.

Учения проходят на полигоне Опук. В них задействовано 50 единиц военной и специальной техники. В том числе противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота.

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