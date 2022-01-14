В Крыму начались учения артиллеристов ЧФ по обороне побережья

В Крыму в полевых условиях начались учения с применением противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота по обороне побережья от атак с моря. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Боевые расчеты проведут комплексное тактико-специальное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей", – отмечается в сообщении.

Учения проходят на полигоне Опук. В них задействовано 50 единиц военной и специальной техники. В том числе противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота.