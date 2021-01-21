В Крыму начнут проверять "теневой" общепит

В Республике Крым с 1 января 2021 года отменяется мораторий на проверки использования контрольно-кассовой техники. Это значит, что наличие и использование кассовых аппаратов начнут проверять сотрудники Федеральной налоговой службы. В первую очередь, проверки коснутся сферы общепита, сообщили в пресс-службе налогового ведомства.

Речь идет о реализации ряда мероприятий, которые входят в проект налоговой службы "Общественное питание". Все они будут направлены на "сокращение теневого оборота рынка общественного питания", пояснили в службе. "По статистике, самыми распространенными нарушениями в сфере общепита являются: работа без ККТ (контрольно-кассовой техники – ред.), невыдача чека, выдача чека с некорректными реквизитами. Например, в чеке указаны или неверно указаны дата, время и место покупки, наименование организации и другие данные", – уточнили в ведомстве.