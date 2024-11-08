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Новости Крыма

В Крыму нарушать закон стали реже – прокуратура

08 ноября 2024, 13:02Общество

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За 10 месяцев текущего года крымские правоохранители зарегистрировали 19,5 тысяч преступлений. Об этом информирует прокуратура региона.

При этом в целом раскрываемость в регионе составляет 63,5 процента.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-25,1 %), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-22,7 %), а также совершенных в состоянии алкогольного (-9,3 %), наркотического и токсического (-39,5 %) опьянения", – говорится в сообщении.

Кроме того, на 8,5 процентов снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками, и больше чем на 10 процентов стало меньше преступлений, на которые пошли граждане, ранее уже имевшие проблемы с законом.

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