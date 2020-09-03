Новости Крыма

В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов

В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов

03 сентября 2020, 14:38Новости

За прошедшие сутки на дорогах Крыма погибли два пешехода и пострадал маленький ребенок. Об этом проинформировали в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Четырехлетний мальчик попал под колеса в Феодосии на улице Революционной около одиннадцати утра. По информации правоохранителей, 27-летний водитель Suzuki наехал на ребенка, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадину на затылке.

Обе смертельные аварии произошли в вечернее время. В Красногвардейском районе водитель Волги, около половины восьмого вечера двигаясь со стороны Джанкоя в Симферополь, сбил пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина 1981 года рождения погиб на месте.

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