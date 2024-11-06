В Крыму назначат нового главу Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Об этом передает пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.

"В Государственный Совет Республики Крым поступило представление главы парламента Владимира Константинова о назначении на должность председателя Счетной палаты депутата Государственного Совет РК Сергея Додонова", – сказано в сообщении.

Уточняется, что замещавший ранее эту должность Анатолий Заиченко покидает пост в связи с истечением срока его пребывания в должности.

Заиченко возглавлял Счетную палату республики с 2019 года в соответствии с постановлением Госсовета республики.