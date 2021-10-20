Новости Крыма

В Крыму назначен новый глава министерства строительства и архитектуры

20 октября 2021, 09:58Общество

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В Крыму назначен новый глава министерства строительства и архитектуры. Им стал Карлен Петросян. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

"Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры РК на срок полномочий главы Республики Крым", – уточняется в документе.

До назначения Петросян занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры РК с 26 февраля 2019 года. До этого, с декабря 2018 года, руководил службой капстроя Крыма.

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