Новости Крыма В Крыму назначен новый глава министерства строительства и архитектуры

В Крыму назначен новый глава министерства строительства и архитектуры. Им стал Карлен Петросян. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. "Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры РК на срок полномочий главы Республики Крым", – уточняется в документе. До назначения Петросян занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры РК с 26 февраля 2019 года. До этого, с декабря 2018 года, руководил службой капстроя Крыма. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

