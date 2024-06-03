Новости Крыма В Крыму назначен новый министр ЖКХ

Максим Новик назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. "Назначить Новика Максима Владимировича на государственную должность, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – сказано в документе. Новик с апреля 2021 года занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства. В мае того же года был назначен генеральным директором "Воды Крыма". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

