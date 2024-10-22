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Новости Крыма

В Крыму назначили глав двух министерств

22 октября 2024, 11:31Общество

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На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым.

Глава республики Сергей Аксенов поздравил их с назначением и пожелал плодотворной работы.

"Желаю назначенным руководителям плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.

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