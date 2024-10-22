Новости Крыма В Крыму назначили глав двух министерств

На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым. Глава республики Сергей Аксенов поздравил их с назначением и пожелал плодотворной работы. "Желаю назначенным руководителям плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

