В Крыму назначили глав двух министерств

На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым.
Глава республики Сергей Аксенов поздравил их с назначением и пожелал плодотворной работы.
"Желаю назначенным руководителям плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.