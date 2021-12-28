Новости Крыма В Крыму назначили главного по сельскому хозяйству

Временно исполнять обязанности министра сельского хозяйства Крыма будет Алиме Зарединова. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на портале правительства. "Возложить временно исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Республики Крым на Зарединову Алиме Назимовну, первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым", – информируется в документе. Алиме Зарединова ранее занимала должность первого замминистра сельского хозяйства Крыма. На посту руководителя министерства она сменила Андрея Рюмшина, который ранее подал в отставку. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

