Новости Крыма

В Крыму назвали виновных в хаосе с транспортом

08 августа 2022, 09:47Общество

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В Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом, поэтому в городах и районах все больше ощущается нехватка парковок для жителей и туристов, хаос на ж/д вокзалах и отсутствие кондиционеров у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.

По его словам, в некоторых муниципалитетах власти даже не знают о существовании постановления Совмина РК, согласно которому ответственность за организацию транспорта лежит именно на них. В частности, контроль за работой общественного транспорта и за местами, которые "они же должны были организовать под загрузку заказных автобусов", заметил Антонов.

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