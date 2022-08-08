В Крыму назвали виновных в хаосе с транспортом

В Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом, поэтому в городах и районах все больше ощущается нехватка парковок для жителей и туристов, хаос на ж/д вокзалах и отсутствие кондиционеров у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.

По его словам, в некоторых муниципалитетах власти даже не знают о существовании постановления Совмина РК, согласно которому ответственность за организацию транспорта лежит именно на них. В частности, контроль за работой общественного транспорта и за местами, которые "они же должны были организовать под загрузку заказных автобусов", заметил Антонов.