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В Крыму не исключили повышения тарифов на отопление в 2021 году

В Крыму не исключили повышения тарифов на отопление в 2021 году

Сегодня, 13:21Общество

В Крыму пересмотрят цены на услуги теплоснабжения на следующий год. Об этом рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"На этот отопительный сезон повышения тарифов на отопление и водоснабжение не будет. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день тот тариф, который у нас существует, немного не обоснован (экономически – ред.). Сейчас разрабатываются мероприятия на следующий отопительный сезон, возможно, небольшое повышение цен на услуги теплоснабжения будет", – заявил он.

В сентябре сайт РИА Новости Крым сообщал, что часть крымчан до сих пор не оплатила коммунальные услуги по отоплению за предыдущие годы. Общий размер задолженности превышает 850 млн рублей.

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