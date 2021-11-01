Новости Крыма

В Крыму не продлили "ковикулы"

Сегодня, 13:41Общество

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В Республике Крым принято решение не продлевать "ковидные каникулы", которые заканчиваются седьмого ноября. Об этом в Telegram сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией", – проинформировали глава республики.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки в РК выявлено 764 случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии на полуострове COVID-19 заразились 100 485 человек.

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