В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами

В Крыму не выявлено новых загрязнений нефтепродуктами, за сутки обследовано 384 км береговой линии. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.

"За сутки обследовано 384 км береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Заозерное городского округа Евпатория. Новых фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено", – говорится в сообщении.

В понедельник работы продолжаются в Ленинском районе на территории государственного природного заповедника "Опукский" в селе Яковенково, где ранее было выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 3 км.

В ликвидации ЧС принимают участие добровольцы и сотрудники объединенной дирекции, в том числе из Ялтинского горно-лесного заповедника, а также ГУ МЧС России по Республике Крым и "КРЫМ-СПАС".