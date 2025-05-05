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Новости Крыма

В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

05 мая 2025, 12:44Общество

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На территории Крыма 6 и 7 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.

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