В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

На территории Крыма 6 и 7 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.