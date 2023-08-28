В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие три дня из-за пожарной опасности. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29-31 августа в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в Telegram-канале ведомства.

С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.