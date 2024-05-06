В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6-8 мая в западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.

С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.