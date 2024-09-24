В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму на четыре дня объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-28 сентября в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.

На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.