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Новости Крыма

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

24 сентября 2024, 10:36Новости

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В Крыму на четыре дня объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-28 сентября в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.

На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

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