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Новости Крыма

В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное

28 августа 2023, 21:26Общество

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В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог республики. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса Крыма.

"В настоящий момент завершены работы по фрезерованию, частичной замене дорожного основания и укладке выравнивающего слоя. Активным темпом ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего рабочие приступят к обустройству обочин", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ремонт этого участка трассы обеспечит безопасное движение транзитного транспорта и повысит комфорт для местных жителей.

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