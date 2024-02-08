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Новости Крыма

В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения

08 февраля 2024, 16:51Общество

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Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Мы регулярно делаем объезды и стараемся оперативно реагировать на такие ситуации. Силами "Крымавтодора" и Службы автомобильных дорог проводятся обследования подпорных стен, в основном в горной местности. На одном только участке от Перевального до Алушты у нас девять действующих оползней", – сказал руководитель ведомства.

Лукашенко также отметил, что в ходе ремонта 25-километрового участка дороги Алушта – Ялта, начавшегося в прошлом году, специалисты в первую очередь восстановили и укрепили подпорные стены.

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