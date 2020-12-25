Новости Крыма

В Крыму оценили качество горячего питания для школьников

В Крыму оценили качество горячего питания для школьников

25 декабря 2020, 14:13Общество

Качество горячего питания в школах Крыма улучшилось благодаря корректировке меню и изменениям в бюджете республики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым проинформировал вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков.

"Качество горячего питания для детей у нас изменилось, несомненно, в лучшую сторону после того, как смогли пересмотреть бюджет. Это позволило скорректировать меню. Я не исключаю, что существуют шероховатости, которые могут возникать на уровне отдельных учебных заведений. Как у любой хозяйки, если дать ей одинаковый набор продуктов, то каждая приготовит по-своему. Если говорить о республике в целом, то этот вопрос продвинулся в нужном направлении", – сообщил он.

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