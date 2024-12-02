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Новости Крыма

В Крыму оценили работу мировых судей

02 декабря 2024, 16:52Общество

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Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Симферопольского районного суда Андрей Кулишов.

"Мировые судьи рассматривают, например, уголовные дела по менее тяжким статьям, наказание по которым предусматривает менее трех лет лишения свободы. Также они рассматривают гражданские дела по расторжению брака, если нет спора о детях, выдают судебные приказы, в том числе о взыскании алиментов, рассматривают большую часть дел об административных правонарушениях. Забирают на себя колоссальный объем работы", – сказал Кулишов.

По его словам, на сегодняшний день в 24 районах Крыма сформированы около 100 судебных участков мировых судей. Они обеспечены необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, оборудованием для постов ФССП, средствами аудио- и видеофиксации судебных заседаний и другой необходимой материально-технической базой.

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