В Крыму оценщик назначил себе "вторую зарплату" без ведома начальства

19-летнему сотруднику комиссионного магазина грозит лишение свободы на срок до пяти лет за кражу вещей с места работы. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД России по Симферополю. С заявлением в полицию о пропаже сданных в комиссионку вещей обратился директор магазина. Недостача в виде мобильного телефона и ювелирных украшений на общую сумму в 400 тысяч рублей обнаружилась во время ревизии.

Правоохранители, проведя расследование, обнаружили, что вещами по своему усмотрению решил распорядиться молодой человек, работавший в комиссионном оценщиком. Парень, на счету которого уже есть угон машины и преступления против жизни и здоровья личности, сам себе назначил "вторую зарплату": по-тихому сбывал часть вещей, а выручку тратил на себя.